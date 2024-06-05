Wasnadi Otong, Ayah kandung Vina, didampingi kuasa hukum penuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Jabar, Rabu (5/6). Selama proses pemeriksaan selama kurang lebih 4 jam, Wasnadi menerima 13 pertanyaan dari pihak penyidik.

Isi poin pertanyaannya seperti pemeriksaan awal kejadian pada tahun 2016 soal kronologi kejadian. Sebelumnya, Wasnadi pernah diperiksa pada 2016 silam dan setelah kasus ini kembali dibuka dirinya kembali diperiksa di Mapolda Jabar.

Produser: Febry Rachadi

Reporter: Ervan David

(mhd)

