Inilah detik-detik jebolnya pipa sentral milik Perumda Tirtawening yang berada di kawasan Cibangkong, Kota Bandung. Semburan air dengan debit yang cukup tinggi keluar ke badan jalan hingga membanjiri permukiman warga di kawasan tersebut. Tidak hanya itu, dua rumah warga yang berada tepat di samping pipa ambruk tergerus aliran air.

Menurut kesaksian warga, pipa sentral yang berada di tengah permukiman padat penduduk tersebut tiba-tiba jebol dan mengeluarkan air yang cukup deras. Belum diketahui secara pasti penyebab jebolnya pipa berukuran besar tersebut.

Produser : Febry Rachadi

Kontributor : Billy Maulana Finkran

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News