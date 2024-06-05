Pengeras suara di Masjid Nurul Hidayah Kota Lubuklinggau, Sumatra Selatan, rusak parah. Kerusakan akibat diberondong ratusan peluru senapan angin oleh orang tak dikenal.

Pengurus masjid memeriksa TOA tersebut terlihat banyak bolongan peluru senapan angin. Belum diketahui secara pasti peristiwa penembakan ini terjadi. Akibat kejadian tersebut pengurus masjid melaporkan peristiwa ini ke Mapolres Lubuklinggau.

Produser : Febry Rachadi

Kontributor : Sudirman

(mhd)

