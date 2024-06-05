...

Siswi SD Dikeroyok Pelajar SMP Perempuan dalam Kebun Kosong di Depok

Iyung Rizki, Jurnalis · Rabu 05 Juni 2024 19:32 WIB
Aksi perundungan terhadap siswi SD terjadi di Kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Siswi SD dianiaya oleh sejumlah anak perempuan yang merupakan pelajar SMP di area perkebunan.
 
Korban mengaku dianiaya lebih dari 2 orang dan mengalami luka di bagian punggung. Korban merupakan anak yatim yang sehari-hari tinggal bersama neneknya. Keluarga korban telah melaporkan kasus ini ke unit PPA Satreskrim Polres Metro Depok.
 
