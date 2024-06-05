Aksi perundungan terhadap siswi SD terjadi di Kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Siswi SD dianiaya oleh sejumlah anak perempuan yang merupakan pelajar SMP di area perkebunan.

Korban mengaku dianiaya lebih dari 2 orang dan mengalami luka di bagian punggung. Korban merupakan anak yatim yang sehari-hari tinggal bersama neneknya. Keluarga korban telah melaporkan kasus ini ke unit PPA Satreskrim Polres Metro Depok.

Kontributor: Iyungrizki

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News