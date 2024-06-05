...

Sekjen Perindo Masih Pantau Tokoh Potensial untuk Pilgub Jakarta 2024

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Rabu 05 Juni 2024 17:10 WIB
Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq menyatakan bahwa nama Eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan dalam bursa Cagub Jakarta 2024 mendatang. Namun, Perindo masih melihat siapa yang akan masuk dalam gelanggang kontestasi Pilkada Jakarta dan melihat sejauh mana kompetensi yang dimiliki.
 
Rofiq menegaskan bahwa memimpin Jakarta yang kini menyandang status Daerah Khusus itu tidak bisa coba-coba.Pemimpin Jakarta ke depan harus memiliki kekuatan figur hingga intelektualitas untuk membawa ke arah lebih baik.
 
