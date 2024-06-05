Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq menyatakan bahwa nama Eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan dalam bursa Cagub Jakarta 2024 mendatang. Namun, Perindo masih melihat siapa yang akan masuk dalam gelanggang kontestasi Pilkada Jakarta dan melihat sejauh mana kompetensi yang dimiliki.

Rofiq menegaskan bahwa memimpin Jakarta yang kini menyandang status Daerah Khusus itu tidak bisa coba-coba.Pemimpin Jakarta ke depan harus memiliki kekuatan figur hingga intelektualitas untuk membawa ke arah lebih baik.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News