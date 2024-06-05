Petugas DKPP menemukan sejumlah sapi yang terjangkit LSD saat sidak di Pasar Dimoro, Blitar, Jawa Timur. Sapi yang terjangkit LSN segera diisolasi dan diberikan suntik vaksin untuk pencegahan.

Petugas juga menemukan sejumlah sapi yang terjangkit penyakit kulit dan juga caplak. Luka pada bagian kaki sapi tersebut kemudian disemprot menggunakan cairan antiseptik.

Sidak akan terus dilakukan untuk memantau kesehatan hewan kurban hingga Idul Adha.

Kontributor: Robby Ridwan

