Serahkan B1-KWK ke Cagub-Cawagub hingga 3 Cabup-Cawabup, Angela Tanoesoedibjo: Komitmen Perindo Majukan Papua Pegunungan

Refi Sandi, Jurnalis · Rabu 05 Juni 2024 13:45 WIB
Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo menyerahkan surat B1-KWK ke Cagub-Cawagub Papua Pegunungan dan 3 Cabup-Cawabup Kabupaten Jayawijaya.
 
Lokasi di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (5/6) siang. Angela menjelaskan penyerahan B1-KWK tak lain bentuk komitmen Partai Perindo untuk memajukan Papua Pegunungan.
 
Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigihnberjuang untuk penciptaan lapangan kerja itu mendapatkan 23 kursi di Papua Pegunungan. 
 
Reporter: M Refi Sandi 
Produser: Akira AW

