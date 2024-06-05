Kasus Vina Cirebon saat ini masih terus bergulir dan sedang ditangani pihak kepolisian. Hari ini, Rabu (5/6) Ayah Vina dipanggil oleh Polda Jabar untuk dimintai keterangan.

Ayah Vina berangkat ke Bandung bersama anaknya Marliyana yang juga merupakan kakak Vina. Pemeriksaan ayah Vina akan dilangsungkan di Ruang Dirkrimum Polda Jabar pukul 13.00 WIB.

Kontributor: Toiskandar

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News