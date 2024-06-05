Sebuah ruko berlantai tiga yang dijadikan kedai kopi terbakar, Rabu (5/6). Lokasi di Jalan Taman Ratu, Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terus melahap seluruh bagian bangunan.

Saat kebakaran terjadi, bangunan telah kosong karena di luar jam operasional. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung melokalisir api agar tidak merambat. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di salah satu lantai.

Api berhasil dipadamkan setelah menerjunkan 11 unit mobil damkar dan 55 personel. Akibat peristiwa kebakaran ini, kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Reporter: Denhelmi Sajangbati

Produser: Akira AW

