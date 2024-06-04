34 Jemaah haji Indonesia yang sempat diamankan aparat keamanan Arab Saudi telah dibebaskan. Para Jemaah tersebut telah dipulangkan dan tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (4/6).
Para jemaah keluar melewati pintu 1 kedatangan Terminal 3 bandara Soetta secara berpencar. Namun, pihak Imigrasi Bandara Soetta tidak bisa memastikan jemaah haji yang pulang merupakan jemaah yang memakai visa palsu
Kontributor: Hasnugara
(rns)
