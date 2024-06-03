Mantan presiden Amerika Serikat, Donald Trump bergabung dengan TikTok. Ia mengumumkan akun resmi pribadinya di platform tersebut, Sabtu (1/6).

Sebelumnya, Trump pada masa jabatannya di tahun 2020 berusaha melarang TikTok di AS karena dianggap berisiko untuk keamanan negara.

Akun dengan nama @realdonaldtrump itu telah memiliki 3 juta pengikut. Donald Trump lalu menggugah video pertamanya pada Minggu (2/6). Video tersebut menampilkan dirinya dengan CEO UFC Dana White.

Produser: Akira AW

(fru)

