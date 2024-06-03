Komisi X DPR RI sepakat memberikan status kewarganegaraan kepada dua pesepak bola keturunan Indonesia, Calvin Ronald dan Jens Raven.
Keputusan itu tertera dari hasil rekomendasi raker Komisi X DPR RI Lokasi di ruang rapat Komisi X DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Senin (3/6)
Wakil Ketua Komisi X DPR RI pun meminta persetujuan atas kesimpulan yang dibacakan tersebut kepada para peserta rapat.
Reporter: Achmad al Fiqri
Produser: Akira AW
(fru)
