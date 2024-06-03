Jelang Iduladha, harga hewan kurban sapi mengalami kenaikan, Senin (3/6). Salah satunya seperti di Pasar Hewan Ciwareng, Purwakarta, Jawa Barat.

Rata-rata kenaikannya harga sapi kurban Rp1 juta hingga Rp2 juta per ekornya. Untuk sapi layak kurban yang biasanya dijual Rp15 juta menjadi Rp16 juta per ekor.

Menurut pedagang, kenaikan harga hewan kurban sapi ini sudah biasa menjelang Iduladha. Meski harganya mahal, namun hewan kurban sapi di Pasar Hewan Ciwareng ini laris manis.

Kontributor: Irwan

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News