Jelang Hari Raya Iduladha, Perajin Tusuk Sate di Jombang Kebanjiran Pesanan

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Senin 03 Juni 2024 09:53 WIB
Jelang Hari Raya Iduladha, perajin tusuk sate kembali ketiban berkah. Salah satunya Heru Subandi, perajin tusuk sate asal Jombang, Jawa Timur 
 
Dengan dibantu sejumlah karyawannya, Heru terus bekerja keras memproduksi ribuan tusuk sate. Permintaan tusuk satenya jelang Iduladha ini memang mengalami peningkatan yang sangat pesat
 
Namun karena keterbatasan alat produksinya, Heru tidak mampu memenuhi seluruhnya. Dalam sehari Heru hanya mampu memproduksi rata-rata 3 kwintal tusuk sate 
 
Jumlah tersebut sama dengan hari-hari biasanya yang ia produksi. Untuk harga tusuk satenya sangat terjangkau sekitar Rp12.500 per kgnya
 
 
