Jelang Hari Raya Iduladha, perajin tusuk sate kembali ketiban berkah. Salah satunya Heru Subandi, perajin tusuk sate asal Jombang, Jawa Timur

Dengan dibantu sejumlah karyawannya, Heru terus bekerja keras memproduksi ribuan tusuk sate. Permintaan tusuk satenya jelang Iduladha ini memang mengalami peningkatan yang sangat pesat

Namun karena keterbatasan alat produksinya, Heru tidak mampu memenuhi seluruhnya. Dalam sehari Heru hanya mampu memproduksi rata-rata 3 kwintal tusuk sate

Jumlah tersebut sama dengan hari-hari biasanya yang ia produksi. Untuk harga tusuk satenya sangat terjangkau sekitar Rp12.500 per kgnya

Kontributor: Mukhtar Bagus

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News