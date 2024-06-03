...

Anak Korban Pencabulan Ibu Kandung di Tangsel akan Dapat Pendampingan Psikolog

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Senin 03 Juni 2024 22:16 WIB
A A A
Kasus pencabulan anak di bawah umur oleh ibu kandungnya di Pondok Aren mendapat perhatian serius 
 
Perwakilan Kemen PPPA dan Pemprov Banten mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangan mereka untuk memastikan penanganan hukum kasus ini berjalan sampai tuntas. Sekaligus memastikan pemberian pendampingan serta pemulihan kondisi psikologis terhadap korban yang baru berusia 5 tahun. 
 
Pihak UPTD PPA Kota Tangerang Selatan dan Banten masih berunding dengan pihak keluarga dan penyidik terkait lokasi pendampingan dan pemulihan psikologis korban.
 
Dari hasil wawancara sementara, korban tampak normal secara psikoslogis dan mampu berkomunikasi secara terbuka dengan orang baru.
 
Reporter : Denhelmi Sajangbati
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini