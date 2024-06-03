Kepala Sekretariat Presiden yang juga Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan terkait rencana peringatan HUT ke-79 RI dapat dilakukan di IKN Nusantara maupun di Jakarta.

Heru Budi mengungkap Pemprov DKI menyiapkan sejumlah terkait peringatan HUT DKI Jakarta ke-497.

Sementara terkait kejelasan status ibukota dari Jakarta berpindah ke IKN Nusantara pada Juli atau Agustus 2024, Heru Budi meminta media untuk menanyakan hal tersebut kepada menteri terkait yang menjabat sebagai Kepala Otoritas IKN Nusantara.

Kontributor: Carlos Roy Fajarta

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News