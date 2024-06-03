...

Pemerintah Siapkan Dua Skenario HUT ke-79 RI di Jakarta dan IKN

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Senin 03 Juni 2024 16:24 WIB
A A A
Kepala Sekretariat Presiden yang juga Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan terkait rencana peringatan HUT ke-79 RI dapat dilakukan di IKN Nusantara maupun di Jakarta.
 
Heru Budi mengungkap Pemprov DKI menyiapkan sejumlah terkait peringatan HUT DKI Jakarta ke-497.
 
Sementara terkait kejelasan status ibukota dari Jakarta berpindah ke IKN Nusantara pada Juli atau Agustus 2024, Heru Budi meminta media untuk menanyakan hal tersebut kepada menteri terkait yang menjabat sebagai Kepala Otoritas IKN Nusantara. 
 
Kontributor: Carlos Roy Fajarta

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini