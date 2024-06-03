Kebakaran melanda sebuah bengkel motor, Minggu (3/6) malam. Lokasi di kawasan Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Kebakaran diduga berasal dari percikan api yang mengenai bensin
Berawal saat pemilik bengkel tengah menambal ban sepeda motor. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Kebakaran berhasil dipadamkan satu jam kemudian usai menurunkan 4 unit mobil damkar
Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian yang ditaksir mencapai Rp30 juta
Reporter: Rio Manik
Produser: Akira AW
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow