Kebakaran melanda sebuah bengkel motor, Minggu (3/6) malam. Lokasi di kawasan Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Kebakaran diduga berasal dari percikan api yang mengenai bensin

Berawal saat pemilik bengkel tengah menambal ban sepeda motor. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Kebakaran berhasil dipadamkan satu jam kemudian usai menurunkan 4 unit mobil damkar

Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian yang ditaksir mencapai Rp30 juta

Reporter: Rio Manik

Produser: Akira AW

