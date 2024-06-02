...

Tim SAR Gabungan Temukan Korban Tenggelam di Pelabuhan Muara Baru dalam Kondisi Tewas

Rizky Falupi, Jurnalis · Minggu 02 Juni 2024 22:02 WIB
Tim SAR gabungan menemukan korban yang tenggelam di Dermaga Muara Baru dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu (2/6/2024) pagi. Korban diketahui bernama Ridwan (21) ditemukan dalam kondisi terapung di atas perairan.
 
Penyisiran sendiri dilakukan menggunakan perahu karet dan Rigid Inflatable Boat di sekitar perairan Dermaga Muara Baru hingga radius 2 KM dari lokasi kejadian. Jenazah langsung dievakuasi menuju RSCM untuk dilakukan proses selanjutnya.
 
Sebelumnya korban diketahui tenggelam pada Jumat (31/5/2024) setelah melompat di Perairan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Muara Baru.
 
Reporter: Rizky Faluvi
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

