Polri telah menangkap buronan paling dicari di Thailand, Chaowalit Thongduang. Chaowalit ditangkap di wilayah Badung, Bali pada Kamis pagi, 30 Mei 2024.

Selama kabur dan bersembunyi di Indonesia Chaowalit berpura-pura bisu. Diduga hal itu dilakukan untuk menutupi ketidakmampuannya dalam berbahasa Indonesia.

Chaowalit juga sengaja menyamar dan menggunakan KTP palsu bernama Sulaiman. Chaowalit merupakan narapidana yang kabur dari Thailand. Dia adalah tahanan kasus percobaan pembunuhan terhadap polisi. Peristiwa itu terjadi dalam rangkaian percobaan penculikan pada 2 September 2019 di Phatthalung.

