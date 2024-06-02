...

Update 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Haji, 3 Orang Dibawa ke Kejaksaan untuk Pemeriksaan

Reza Ramadhan, Jurnalis · Minggu 02 Juni 2024 18:32 WIB
Konsul Jenderal Republik Indonesia (Konjen RI) di Jeddah Yusron B. Ambary melaporkan aparat keamanan (Apkam) Arab Saudi telah menahan 37 Warga Negara Indonesia (WNI) di Madinah, karena kedapatan akan pergi haji dengan visa ziarah. Mereka juga kedapatan mengenakan tanda pengenal serta gelang haji palsu.
 
Yusron pun kembali mengimbau masyarakat di Indonesia untuk mematuhi aturan perhajian yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi, yaitu harus menggunakan visa haji atau tasreh untuk berhaji.
 
Yusron mengungkapkan, bila ada pihak-pihak yang melanggar, maka pemerintah Arab Saudi akan serius memberikan hukuman. 
 
Sementara bagi penyelenggara atau organizer yang mengajak jemaah tanpa visa haji hukumannya denda senilai 50 ribu SAR, kurungan selama enam bulan, deportasi serta dibanned. 
 
