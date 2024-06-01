Berbekal niat kuat dan ketekunan menabung, seorang tukang batu di Boyolali akhirnya bisa menunaikan ibadah haji. Belasan tahun menabung, mimpi Hantoro Parwono Sarwono berangkat haji bakal terwujud.

Pria berusia 46 tahun warga desa Sambon, Kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, akan menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Hantoro bekerja sebagai tukang batu dengan mendapat upah Rp130,000 tiap harinya. Penghasilan Hantoro yang tidak menentu sebagai kuli batu dan buruh harian lepas tak menggoyahkan tekadnya untuk berhaji.

Bapak empat anak ini juga mengaku tidak banyak membawa bekal. Baginya yang penting adalah pakaian ihram, obat-obatan serta beberapa pakaian dan barang kebutuhan pribadi. Dia akan bergabung di Kloter 94 dari Kabupaten Boyolali yang akan berangkat pada tanggal 5 Juni 2024.

Produser : Febry Rachadi

Kontributor : Tata Rahmanta

