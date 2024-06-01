...

393 Calon Jemaah Haji Asal Tangsel Kloter 45 Dilepas, Dua Ditunda Keberangkatannya

Nunung Purnomo, Jurnalis · Sabtu 01 Juni 2024 16:33 WIB
Pemerintah Tangerang Selatan Banten Kembali melepas 393 calon jemaah haji dari kloter 45. Isak tangis keluarga mengiringi pelepasan mereka yang akan diberangkatkan ke tanah suci. Wakil Wali Kota Tangsel juga turut membantu calon jemaah haji lanjut usia yang menggunakan kursi roda masuk ke dalam bus. 
 
Dua calon jemaah haji dari kloter tersebut terpaksa menunda keberangkatannya lantaran harus menjalani operasi. Nantinya kedua calon jemaah haji tersebut baru bisa dijadwalkan berangkat pada gelombang terakhir pada 7 Juni 2024. Pada musim haji tahun 2024 ini, sebanyak 1208 calon jemaah haji asal Tangerang Selatan dipastikan berangkat ke tanah suci yang dibagi dalam empat kloter.
 
