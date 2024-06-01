LRT Jabodebek tarif normal mengalami kenaikan. Kenaikan tarif LRT tersebut berdasarkan keputusan Kementerian Perhubungan yang diterapkan sedari 1 Juni 2024 ini.
Tarif tersebut disesuaikan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 2023. Kenaikan tarif kereta LRT Jabodebek, ditanggapi secara beragam oleh masyarakat.
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Muhammad Farhan
(mhd)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow