Jelang Idul Adha, Pedagang Percantik Tampilan Kambing di Salon Khusus di Cilacap

Heri Susanto, Jurnalis · Sabtu 01 Juni 2024 14:31 WIB
Suasana pasar hewan di Karangpucung, Cilacap, ramai menjelang Idul Adha. Ribuan kambing berbagai jenis dijajakan para penjual. 
 
Salah satu cara menarik minat pembeli dengan mempercantik tampilan kambing. Pemilik salon kambing di pasar kambing terbesar di Kabupaten Cilacap ini mendadak sibuk. 
 
Perawatan bagi kambing meliputi perawatan tanduk, kuku, potong bulu. Proses salon untuk satu ekor kambing berkisar dari 30 hingga 45 menit. Tarifnya mencapai Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per ekor.
 
Menjelang Idul Adha, salon kambing melayani 20 hingga 30 ekor per hari.
 
Kontributor: Heri Susanto
Produser: Reza Ramadhan

Berita Terkait

