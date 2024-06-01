Perkampungan putih atau yang dikenal juga dengan nama Lembah Jin menjadi salah satu destinasi wisata favorit di pinggiran Kota Madinah, Arab Saudi.
Di sini hanya dengan membayar 10 riyal atau sekira Rp40 ribu wisatawan bisa mencoba sensasi menunggangi unta di habitat aslinya.
Sayangnya tidak ada transportasi umum ke Lembah Jin. Untuk ke sana wisatawan bisa menyewa mobil dengan biaya 300 riyal per hari atau naik taksi dengan ongkos sekira 100 riyal atau sekitar Rp400 ribu
Liputan: Suhud Noor Fadli
Produser: Reza Ramadhan
