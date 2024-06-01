...

Diguyur Hujan Deras Hari Ini, Jalan Raya Margonda Depok Mengalami Kemacetan Panjang akibat Banjir dan Pohon Tumbang

Iyung Rizki, Jurnalis · Sabtu 01 Juni 2024 23:44 WIB
Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Depok menyebabkan banjir dan pohon tumbang di Jalan Raya Margonda, Sabtu (01/06). Kemacetan panjang di Kawasan Margonda pada kedua arah pun tak dapat dihindari akibat kejadian tersebut.
 
Akibatnya arus lalu lintas tersendat selama satu jam. Petugas DLHK Kota Depok masih melakukan evakuasi terhadap pohon yang tumbang menutup Sebagian jalan Margonda menuju Jakarta.
 
Produser : Febry Rachadi
Kontributor : Iyungrizki

(mhd)

