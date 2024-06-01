Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Depok menyebabkan banjir dan pohon tumbang di Jalan Raya Margonda, Sabtu (01/06). Kemacetan panjang di Kawasan Margonda pada kedua arah pun tak dapat dihindari akibat kejadian tersebut.

Akibatnya arus lalu lintas tersendat selama satu jam. Petugas DLHK Kota Depok masih melakukan evakuasi terhadap pohon yang tumbang menutup Sebagian jalan Margonda menuju Jakarta.

Produser : Febry Rachadi

Kontributor : Iyungrizki

(mhd)

