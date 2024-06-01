Jalanan Kota Bandung membiru dipenuhi lautan manusia menyambut kedatangan para pemain Persib Bandung yang menjuarai Liga 1 Indonesia 2023/2024. Para pemain Persib beserta jajaran staf kepelatihan konvoi menggunakan bus Bandros mengelilingi Kota Bandung.

Sorak sorai kegembiraan menggema di seluruh Bandung. Para suporter menyanyikan yel-yel khas Persib dan menyalakan flare. Akibat arak-arakan tersebut membuat sejumlah jalur lalu lintas di daerah sekitar Pasteur tersendat.

Produser : Febry Rachadi

Kontributor : Mujib Prayitno

(mhd)

