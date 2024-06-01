...

Lautan Bobotoh dan Warga Sambut Arak-Arakan Persib Bandung

Mujib Prayitno, Jurnalis · Sabtu 01 Juni 2024 22:02 WIB
Jalanan Kota Bandung membiru dipenuhi lautan manusia menyambut kedatangan para pemain Persib Bandung yang menjuarai Liga 1 Indonesia 2023/2024. Para pemain Persib beserta jajaran staf kepelatihan konvoi menggunakan bus Bandros mengelilingi Kota Bandung.
 
Sorak sorai kegembiraan menggema di seluruh Bandung. Para suporter menyanyikan yel-yel khas Persib dan menyalakan flare. Akibat arak-arakan tersebut membuat sejumlah jalur lalu lintas di daerah sekitar Pasteur tersendat.
 
Produser : Febry Rachadi
Kontributor : Mujib Prayitno

