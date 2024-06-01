...

Puluhan Simpul Relawan Deklarasikan Dukungan Anies Baswedan Maju Pilgub Jakarta 2024

Achmad Al Fiqri, Jurnalis · Sabtu 01 Juni 2024 18:34 WIB
Puluhan simpul relawan menyatakan dukungan bagi Anies Baswedan untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Pernyataan itu diumumkan dalam deklarasi dukungan yang dilakukan di Mabes XI, Jakarta Selatan, Sabtu (1/6/2024). Dukungan tersebut diberikan berdasarkan berbagai pertimbangan dan harapan untuk kemajuan Jakarta yang lebih baik.
 
