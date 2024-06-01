Puluhan simpul relawan menyatakan dukungan bagi Anies Baswedan untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Pernyataan itu diumumkan dalam deklarasi dukungan yang dilakukan di Mabes XI, Jakarta Selatan, Sabtu (1/6/2024). Dukungan tersebut diberikan berdasarkan berbagai pertimbangan dan harapan untuk kemajuan Jakarta yang lebih baik.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Achmad Al Fiqri

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News