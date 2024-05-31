Persib Bandung akhirnya menjadi juara BRI Liga 1 2023/2024 setelah mengalahkan Madura United dengan skor 1-3 di final leg kedua yang digelar di Stadion Gelora Bangkalan, Jumat (31/5).

Kemenangan Persib dirayakan oleh Bobotoh dengan menggelar konvoi di seluruh ruas jalan di Kota Bandung. Konvoi Bobotoh juga mendapat sambutan dari Warga yang berjajar di pinggir jalan.

