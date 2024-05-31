Ratusan Bobotoh akan menyaksikan laga final leg ke 2 antara Persib vs Madura United di Stadion Gelora Bangkalan, Jumat(31/5).

Sesuai aturan PSSI, suporter tim tamu dilarang melakukan away ke kandang lawan sehingga Polisi mencegat suporter Persib Bandung di Pelabuhan Kamal dan Jembatan Suramadu. Para Bobotoh Persib ini kemudian dikumpulkan lagi di pelabuhan dan dipulangkan ke wilayah masing-masing.

Kontributor: Taufik Syahrawi & Yudha Prawira

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News