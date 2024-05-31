Rapimnas Barisan Muda Penegak Amanat Nasional 2024 resmi dibuka oleh Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan alias Zulhas di Markas DPP BM PAN, Cinere, Depok pada Jumat (31/5/2024) siang.

Sementara itu, Ketua BM PAN Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu menyebut agenda Rapimnas yakni mendesak Zulhas kembali menakhodai DPP PAN pada periode selanjutnya.

Pasha menilai dibawah kepemimpinan Zulhas PAN telah mencapai kesuksesan di tengah situasi politik yang memanas di Pemilu 2024 kemarin.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News