Rapimnas BM PAN, Pasha Desak Zulhas Nakhodai Perahu PAN Periode Selanjutnya

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Jum'at 31 Mei 2024 20:00 WIB
Rapimnas Barisan Muda Penegak Amanat Nasional 2024 resmi dibuka oleh Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan alias Zulhas di Markas DPP BM PAN, Cinere, Depok pada Jumat (31/5/2024) siang. 
 
Sementara itu, Ketua BM PAN Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu menyebut agenda Rapimnas yakni mendesak Zulhas kembali menakhodai DPP PAN pada periode selanjutnya.
 
Pasha menilai dibawah kepemimpinan Zulhas PAN telah mencapai kesuksesan di tengah situasi politik yang memanas di Pemilu 2024 kemarin.
 
