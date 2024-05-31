...

Diperiksa Komnas HAM Terkait Pembunuhan Vina Cirebon, Saka Tatal Mengaku Dipukuli Polisi

Toiskandar, Jurnalis · Jum'at 31 Mei 2024 19:00 WIB
Komnas HAM melanjutkan penyelidikan terkait pengaduan terhadap Saka Tatal di rumah kuasa hukumnya di Kota Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal merupakan terpidana kasus pembunuhan Vina yang telah bebas sejak tahun 2020 lalu. Saka mengungkap jika dirinya pernah mengalami kekerasan usai ditangkap oleh petugas Polres Cirebon Kota.
 
Komnas HAM total sudah memeriksa 23 saksi yang 8 diantaranya merupakan terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon. Rencananya, Komnas HAM akan melanjutkan pemeriksaannya kepada sejumlah orang yang masih berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki.
 
