Terekam CCTV, Mobil Tabrak Gerbang Perumahan dan Pengendara Motor hingga Tewas di Penjaringan Jakarta Utara

Sofyan Firdaus, Jurnalis · Jum'at 31 Mei 2024 17:00 WIB
Mobil minibus melaju kencang tidak terkendali menabrak pintu gerbang masuk perumahan Grisenda, Penjaringan, Jakarta Utara.
 
Peristiwa tersebut berhasil terekam dalam CCTV perumahaan warga dan diunggah pada akun media sosial. Mobil berwarna putih itu juga menabrak pengendara sepeda motor yang berada di depannya hingga masuk ke kolong mobil dan terseret sejauh 15 meter.
 
Nyawa korban pengendara sepeda motor tidak tertolong dan tewas saat perjalanan menuju ke rumah sakit Atmajaya.
 
Pengendara mobil masih diperiksa satuan laka lantas wilayah Jakarta Utara beserta barang bukti mobil dan sepeda motor korban.
 
Reporter : Sofyan Firdaus
Produser : Febry Rachadi

(fru)

