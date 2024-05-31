Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengunjungi keluarga Vina di Desa Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat.

Dalam kunjungannya, Komnas HAM meminta keterangan dari keluarga Vina atas aduan yang diajukan oleh kuasa hukumnya untuk meminta jaminan trauma healing dan restitusi.

Komnas HAM masih mendalami dan melakukan penyelidikan terkait aduan tersebut. Hingga saat ini pihaknya belum bisa menyampaikan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM.

Reporter : Miftahudin

