Senin (27/5/2024) siang kemarin, matahari tepat berada di atas ka'bah Mekkah Arab Saudi. Matahari di atas Ka'bah atau Istiwa A'zam sama dengan fenomena kulminasi matahari. Di Indonesia serupa dengan peristiwa matahari di atas garis khatulistiwa. Peristiwa ini terjadi sesaat jelang shalat Dzuhur hari Senin kemarin sekitar pukul 12.18 waktu Arab Saudi.

Karena matahari tepat berada di atas Ka'bah, maka bayangan ka'bah hilang sesaat. Sementara bagi masyarakat di luar Mekkah, bayangan benda terlihat seperti biasa. Pada saat ini, semua bayangan di muka bumi yang mengalami siang mengarah ke Mekkah. Maka fenomena ini jadi waktu yang tepat untuk meluruskan arah kiblat atau rashdul qiblat.

Kontributor: Fahmi Firdaus

(fru)

