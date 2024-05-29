...

Fenomena Istiwa A'zam, Inilah yang Terjadi Ketika Matahari Tepat di Atas Ka'bah

Fahmi Firdaus, Jurnalis · Rabu 29 Mei 2024 12:00 WIB
A A A
Senin (27/5/2024) siang kemarin, matahari tepat berada di atas ka'bah Mekkah Arab Saudi. Matahari di atas Ka'bah atau Istiwa A'zam sama dengan fenomena kulminasi matahari. Di Indonesia serupa dengan peristiwa matahari di atas garis khatulistiwa. Peristiwa ini terjadi sesaat jelang shalat Dzuhur hari Senin kemarin sekitar pukul 12.18 waktu Arab Saudi.
 
Karena matahari tepat berada di atas Ka'bah, maka bayangan ka'bah hilang sesaat. Sementara bagi masyarakat di luar Mekkah, bayangan benda terlihat seperti biasa. Pada saat ini, semua bayangan di muka bumi yang mengalami siang mengarah ke Mekkah. Maka fenomena ini jadi waktu yang tepat untuk meluruskan arah kiblat atau rashdul qiblat.
 
Kontributor: Fahmi Firdaus 

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini