Hasil autopsi Devi Karmawan jasad laki-laki yang ditemukan membusuk dalam toren diungkap kepala RS Polri Kramat Jati, Rabu(29/5). Diketahui Devi Karmawan masih hidup saat terenbdam didalam toren dan tewas dalam kondisi tenggelam.
Dari hasil autopsi terungkap adanya temuan air dalam paru-paru korban. Polisi juga tidak menemukan adanya luka kekerasan ataupun penganiayaan di tubuh pelaku.
Kontributor: Rio Manik
(mhd)
