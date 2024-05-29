Hasil autopsi Devi Karmawan jasad laki-laki yang ditemukan membusuk dalam toren diungkap kepala RS Polri Kramat Jati, Rabu(29/5). Diketahui Devi Karmawan masih hidup saat terenbdam didalam toren dan tewas dalam kondisi tenggelam.

Dari hasil autopsi terungkap adanya temuan air dalam paru-paru korban. Polisi juga tidak menemukan adanya luka kekerasan ataupun penganiayaan di tubuh pelaku.

Kontributor: Rio Manik

(mhd)

