Wapres Tegaskan Visa Umroh Tidak Bisa Dipakai Untuk Ibadah Haji

Binti Mufarida, Jurnalis · Rabu 29 Mei 2024 20:46 WIB
Wapres Ma’ruf Amin mengingatkan jemaah asal Indonesia tidak menggunakan visa ziarah untuk melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Usai, viral di media sosial jemaah asal Indonesia dirazia oleh petugas keamanan Makkah karena menggunakan visa ziarah.
 
Wapres juga meminta kepada travel untuk tidak menyalahgunakan dengan merekayasa agar bisa memberangkatkan jemaah Indonesia berhaji namun dengan menggunakan visa ziarah. Wapres mengingatkan bahwa akan ada kesulitan dalam proses pemulangan jemaah yang terbukti menggunakan visa ziarah.
 
Reporter: Binti Mufarida

(mhd)

