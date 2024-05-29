Wapres Ma’ruf Amin mengingatkan jemaah asal Indonesia tidak menggunakan visa ziarah untuk melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Usai, viral di media sosial jemaah asal Indonesia dirazia oleh petugas keamanan Makkah karena menggunakan visa ziarah.

Wapres juga meminta kepada travel untuk tidak menyalahgunakan dengan merekayasa agar bisa memberangkatkan jemaah Indonesia berhaji namun dengan menggunakan visa ziarah. Wapres mengingatkan bahwa akan ada kesulitan dalam proses pemulangan jemaah yang terbukti menggunakan visa ziarah.

Reporter: Binti Mufarida

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News