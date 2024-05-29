...

Pj Gubernur DKI Heru Budi Jelaskan Prosesi Seremonial Perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Rabu 29 Mei 2024 16:15 WIB
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang juga Kepala Sekretariat Presiden menjelaskan terkait teknis seremonial perpindahan ibu kota negara Indonesia dari Provinsi Jakarta ke IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.
 
Hal tersebut disampaikan Heru Budi kepada awak media usai menghadiri Crisis Management Conference 2024 di Jakarta pada Rabu (29/5/2024).
 
Heru Budi menerangkan bahwa ketika pelaksanaan seremoni di IKN Nusantara pada Agustus 2024 menandakan ibu kota negara sudah berpindah dari Jakarta ke IKN Nusantara.
 
Heru menjelaskan rangkaian seremonial tersebut adalah langkah awal untuk melakukan kegiatan pemerintahan pusat di IKN.
 
