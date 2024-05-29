...

Pria Curi Motor di Masjid Depok Ternyata Beraksi saat Salat Isya Berjamaah

Refi Sandi, Jurnalis · Rabu 29 Mei 2024 13:40 WIB
Aksi nekat seorang pria maling sepeda motor jenis Honda Beat terekam kamera CCTV, Senin (27/5). Kejadian itu terjadi di halaman Masjid Jami' Al-Awwal, Jalan Mawar Raya, Pancoran Mas, Kota Depok.
 
Seorang warga menjelaskan pelaku beraksi saat kondisi sepi dan warga sedang salat Isya berjamaah. Diketahui, korban merupakan tamu dan bukan warga sekitar wilayah Masjid Jami' Al-Awwal.
 
Menurutnya kejadian saat itu cepat sekali sehingga pelaku yang tertangkap CCTV hanya satu.
 
Reporter: M Refi Sandi 
Produser: Akira AW

(fru)

