Inilah para petugas perempuan yang siap menyambut kedatangan jemaah haji setibanya di tanah suci. Ratusan pegawai perempuan ini selalu siap melayani jemaah dengan senyum dan sikap yang ramah.

Ada yang bertugas menyambut kedatangan dan memeriksa paspor jemaah. Bahkan ada yang mengemudi mobil golf untuk mengantar jemaah lansia dari pintu x-ray ke bus.

Mereka dinilai peduli dan efektif dalam melayani jemaah yang kelelahan usai terbang cukup lama. Mereka mengaku termotivasi Bekerja di Syarikah Al Wukala untuk melayani tamu Allah.

Syarikah Al Wukala adalah perusahaan milik negara di bawah konsorsium Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Sejak 2020, pemerintah Arab Saudi memperbolehkan perempuan bekerja di sektor layanan umum.

Reporter : Suhud Noor Fadli

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News