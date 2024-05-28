...

Melihat Aksi Petugas Perempuan Arab Saudi Sambut Jemaah Haji

Suhud Noor Fadli, Jurnalis · Selasa 28 Mei 2024 22:15 WIB
A A A
Inilah para petugas perempuan yang siap menyambut kedatangan jemaah haji setibanya di tanah suci. Ratusan pegawai perempuan ini selalu siap melayani jemaah dengan senyum dan sikap yang ramah. 
 
Ada yang bertugas menyambut kedatangan dan memeriksa paspor jemaah. Bahkan ada yang mengemudi mobil golf untuk mengantar jemaah lansia dari pintu x-ray ke bus.
 
Mereka dinilai peduli dan efektif dalam melayani jemaah yang kelelahan usai terbang cukup lama. Mereka mengaku termotivasi Bekerja di Syarikah Al Wukala untuk melayani tamu Allah. 
 
Syarikah Al Wukala adalah perusahaan milik negara di bawah konsorsium Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Sejak 2020, pemerintah Arab Saudi memperbolehkan perempuan bekerja di sektor layanan umum.
 
Reporter : Suhud Noor Fadli 
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini