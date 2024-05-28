...

800 Ribu Warga Bangladesh Mengungsi akibat Topan Badai Menghancurkan Ribuan Rumah

Betty Usman, Jurnalis · Selasa 28 Mei 2024 23:00 WIB
A A A
Topan membanjiri desa-desa pesisir, menghancurkan atap jerami dan menyebabkan ratusan ribu orang kehilangan aliran listrik di Bangladesh selatan. 800 ribu warga  mengungsi menjelang Topan Remal.
 
Stasiun TV melaporkan gelombang badai merusak dan menghanyutkan tanggul, sehingga menyebabkan banjir di puluhan desa. Media lokal melaporkan tujuh kematian.
 
Di negara bagian Benggala Barat, India, angin kencang menumbangkan tiang-tiang listrik dan pepohonan. Angin dengan kecepatan 69 m/jam saat mendarat melemah jadi 56 m/jam. Bandara dan sekolah di daerah tersebut ditutup Senin (27/5) dan pelabuhan laut menghentikan operasinya.

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini