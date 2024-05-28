Topan membanjiri desa-desa pesisir, menghancurkan atap jerami dan menyebabkan ratusan ribu orang kehilangan aliran listrik di Bangladesh selatan. 800 ribu warga mengungsi menjelang Topan Remal.

Stasiun TV melaporkan gelombang badai merusak dan menghanyutkan tanggul, sehingga menyebabkan banjir di puluhan desa. Media lokal melaporkan tujuh kematian.

Di negara bagian Benggala Barat, India, angin kencang menumbangkan tiang-tiang listrik dan pepohonan. Angin dengan kecepatan 69 m/jam saat mendarat melemah jadi 56 m/jam. Bandara dan sekolah di daerah tersebut ditutup Senin (27/5) dan pelabuhan laut menghentikan operasinya.

(rns)

