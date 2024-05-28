Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka kunjungi SD Al Firdaus, Solo untuk menjadi guru tamu, Selasa (28/5).
Wali Kota Solo ini akan memberikan materi pembelajaran terkait Government System. Anak-anak akan dijelaskan terkait cara kepala daerah dalam membuat kebijakan yang berasal dari isu-isu atau masalah di masyarakat.
Gibran juga menjelaskan tentang program 17 titik prioritas pembangunan Kota Solo.
Kontributor: Septyantoro
