Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka kunjungi SD Al Firdaus, Solo untuk menjadi guru tamu, Selasa (28/5).

Wali Kota Solo ini akan memberikan materi pembelajaran terkait Government System. Anak-anak akan dijelaskan terkait cara kepala daerah dalam membuat kebijakan yang berasal dari isu-isu atau masalah di masyarakat.

Gibran juga menjelaskan tentang program 17 titik prioritas pembangunan Kota Solo.

Kontributor: Septyantoro

