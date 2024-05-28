...

Detik-Detik Kebakaran Hanguskan 4 Kios di Pasar Poncol Jakarta Pusat

Rizki Falupi, Jurnalis · Selasa 28 Mei 2024 08:55 WIB
Empat kios di Pasar Poncol, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, terbakar, Selasa (28/5) dini hari. Cepatnya api membesar, membuat warga yang tinggal di dekat lokasi keluar rumah dan panik. 
 
Petugas damkar yang tiba di lokasi dengan cepat melokalisir kobaran api agar tidak meluas. Sementara penyebab kebakaran yang menghanguskan empat kios ini belum diketahui pasti.
 
Beruntung tidak ada korban jiwa dan luka-luka dalam peristiwa kebakaran ini. Api berhasil dipadamkan usai menerjunkan tujuh unit mobil damkar ke lokasi.
 
Reporter: Rizki Faluvi 
Produser: Akira AW

(fru)

