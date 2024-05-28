...

Gudang Obat di Kawasan Cengkareng Ludes Terbakar

Rizki Falupi, Jurnalis · Selasa 28 Mei 2024 08:19 WIB
Kebakaran melanda sebuah gudang obat milik Sudin Kesehatan Jakarta Barat di Jalan Kamal Raya, Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (28/5). 
 
Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung memadamkan kobaran api. Petugas keamanan puskesmas bahu-membahu menyelamatkan dus obat dan kertas dokumen. 
 
Kebakaran yang melanda gudang obat ini sempat membuat warga terkejut dan keluar rumah. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik di dalam gudang tersebut. 
 
Api berhasil dipadamkan petugas usai menerjunkan 15 unit mobil damkar ke lokasi. 
 
Reporter: Rizki Faluvi 
Produser: Akira AW

(fru)

