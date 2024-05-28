Kebakaran melanda sebuah gudang obat milik Sudin Kesehatan Jakarta Barat di Jalan Kamal Raya, Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (28/5).

Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung memadamkan kobaran api. Petugas keamanan puskesmas bahu-membahu menyelamatkan dus obat dan kertas dokumen.

Kebakaran yang melanda gudang obat ini sempat membuat warga terkejut dan keluar rumah. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik di dalam gudang tersebut.

Api berhasil dipadamkan petugas usai menerjunkan 15 unit mobil damkar ke lokasi.

Reporter: Rizki Faluvi

Produser: Akira AW

(fru)

