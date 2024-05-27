...

Mendag Ungkap Pemerintah Berencana Naikkan Harga Beras dan Minyak Goreng

Rizki Falupi, Jurnalis · Senin 27 Mei 2024 18:45 WIB
Pemerintah berencana menaikkan harga beras dan minyak kita untuk penyesuaian harga.
 
Pemerintah harus dapat mengatur untuk merelaksasi HET beras yang saat ini seharga Rp14.900 per liter untuk kelas premium dan Rp12.500 ribu per liter untuk kelas medium
 
Sementara kenaikan minyak ita juga akan dilakukan dari Rp14.000 per liter menjadi Rp15.500 per liter. Kenaikan harga dinilai layak lantaran selama 2 tahun belum mengalami kenaikan harga.
 
