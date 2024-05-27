Presiden Joko Widodo (Jokowi) membenarkan bahwa kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) untuk tahun telah dibatalkan. Dirinya mengaku telah memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Terkait teknis pembatalan tersebut, katanya, akan disampaikan oleh Kemendikbudristek.

Hal ini disampaikan Jokowi usai menghadiri acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan, di Istora Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Jokowi mengatakan bahwa akan ada evaluasi terkait kenaikan UKT tersebut. Menurutnya perlu ada pengkajian pada setiap universitas untuk mengkalkulasikan kenaikan UKT.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim menegaskan bahwa kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) untuk tahun ini dibatalkan.

Reporter : Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

