...

Caleg Terpilih di Aceh Jadi Bandar Narkoba, Gunakan Hasil Penjualan untuk Biaya Pileg

Riana Rizkia, Jurnalis · Senin 27 Mei 2024 20:22 WIB
A A A
Caleg Terpilih DPRK Aceh Tamiang dari partai PKS, Sofyan tiba di Mabes Polri usai buron kasus tindak pidana narkotika. 
 
Polisi menangkap Sofyan karena diduga sebagai bandar narkoba. Sofyan yang telah ditetapkan sebagai tersangka diketahui menggunakan sebagian penjualan 70 kg sabu untuk pembiayaan Pileg. 
 
Sofyan mendapatkan sabu dari seorang WNI yang berada di Malaysia berinisial A. Ia ditangkap polisi saat sedang membeli baju di sebuah distro di Aceh Tamiang. Ia terancaman hukuman minimal 6 tahun penjara dan maksimal hukuman mati.
 
Reporter : Riana Rizkia
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini