Warung mi ayam Mamang Imang di Cilacap, Jawa Tengah, menawarkan mi ayam super jumbo. Mi ayam di sini memiliki porsi yang banyak hingga "menggunung" di atas mangkok.

Selain porsi jumbo, mi ayam dengan toping suwiran daging ayam ini memiliki rasa yang enak dan gurih.

Dalam sehari, warung mi ayam ini mampu menghabiskan 50 kilogram mi dengan omzet Rp5 juta rupiah.

Untuk bisa menikmati mi ayam super jumbo ini, Anda hanya cukup merogoh kocek Rp15 ribu per porsi.

Kontributor: Heri Susanto

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News