Libur panjang akhir pekan dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur. Salah satu di antaranya mengunjungi air terjun Curug Panjang. Lokasi tepatnya berada di Kampung Situhiyang, Bogor, Jawa Barat.

Sejak pagi, objek wisata ini sudah ramai dikunjungi wisatawan. Objek wisata Curug Panjang ini terletak di lereng Gunung Paseban.

Untuk tiket masuk, pengunjung hanya membayar Rp30.000 per orang.

