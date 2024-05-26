...

Menengok Pesona Curug Panjang, Wisata Air Terjun yang Masih Alami di Bogor

Wildan Hidayat, Jurnalis · Minggu 26 Mei 2024 11:31 WIB
Libur panjang akhir pekan dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur. Salah satu di antaranya mengunjungi air terjun Curug Panjang. Lokasi tepatnya berada di Kampung Situhiyang, Bogor, Jawa Barat. 
 
Sejak pagi, objek wisata ini sudah ramai dikunjungi wisatawan. Objek wisata Curug Panjang ini terletak di lereng Gunung Paseban.
 
Untuk tiket masuk, pengunjung hanya membayar Rp30.000 per orang.
 
Kontributor: Wildan Hidayat 
Produser: Akira AW

