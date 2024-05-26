Suasana sejuk khas pegunungan langsung menyapa jika Anda berkunjung ke wisata Hutan Kali Pinusan yang berada di lereng Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur.

Di sini, Anda akan disuguhi suasana hutan pinus yang asri dan gemericik air dari sungai yang membelah hutan pinus ini menambah suasana syahdu.

Di tempat ini pengunjung bisa mendirikan tenda dan piknik bersama keluarga. Anak-anak juga bisa bermain di sungai yang sangat jernih.

Berkunjung ke wisata Hutan Kali Pinusan ini pengunjung tidak perlu membayar tiket masuk alias gratis. Pengunjung hanya cukup membayar parkir secara sukarela.

Kontributor: Yayan Nugroho

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News